El consenso regirá la agenda del Pacto tucumano, afirmó Jaldo

Jaldo consideró que era clave que se firme el Pacto de Mayo a nivel nacional para poder avanza con estos acuerdos a nivel local, en cada provincia. “Si me preguntan los tiempos, cuanto antes lo hagamos, mucho mejor. Pero no depende exclusivamente de este gobernador; si es un acuerdo, son varias las partes que intervienen. Por lo tanto, entre las partes que intervienen vamos a fijar no solo el contenido, sino también los plazos en la firma de este acuerdo”, expresó. Además, consideró que deberían ser puestos en vigencia mediante leyes, “que son el instrumento que permite la sustentabilidad en el tiempo a las decisiones que se tomen”. “Son temas como la modificación del sistema electoral, el acceso a la información pública, temas que tienen que salir por ley. Los plazos, lo antes posible, siempre y cuando lleguemos a un consenso lo antes posible”, reiteró Jaldo.