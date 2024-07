El folclore se presenta con voces nuevas y consagradas

“Es un relato sobre los escenarios que he habitado y que me habitan, que están en mí y en mi construcción y que hacen que yo sea quien soy. Las canciones hablan de los espacios que han enmarcado lo cotidiano del por aquí y es un juego de palabras re (conocidas) para todos, de sentires comunes... es un viaje, un recorrido mío y también de todos, con el hábito de cantar y tocar como un juego, como un postre y como una alegría a compartir y a ofrecer”, señala y refiere a sus padres: “mi mamá me ha ofrecido la música y su guitarra sin restricción alguna, y mi papá me ha entregado la palabra, la poesía y el amor; ambos han considerado siempre el arte como una fortaleza y como el mejor modo de desear la vida”.