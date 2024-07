¿Quién es Luciano Nakis, el dirigente que le “secó la transpiración” a “Chiqui” Tapia en la Copa América?

El enojo de Noray Nakis, que mantenía una amistad con Julio Humberto Grondona, tenía una razón: Independiente era el otro equipo interesado en ocupar esa plaza. Finalmente, el club de Avellaneda quedó afuera de la competencia continental. Indirectamente, el dirigente culpaba al Gobierno nacional de oponerse a Independiente, presidido por el sindicalista Hugo Moyano. “En esto, la Conmebol no tiene nada que ver; es una decisión de la AFA que se la comunicó a la Conmebol. Que hayan tomado esta decisión y no se la hayan informado a las instituciones interesadas me parece una falta de respeto tremenda”, dijo.