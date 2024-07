El dueño de la Scaloneta pone la vara a la altura que quiere

Con ese dato de la nula experiencia como DT, la designación de Scaloni ya irrumpía como algo que era inédito en el fútbol argentino. Un buen ejemplo de lo que hace unas semanas destacó Claudio Borghi, campeón mundial en México 1986. “Bichi”, con pasos por Colo Colo, Independiente, Argentinos, Boca Juniors, la Selección de Chile y Liga de Quito de Ecuador, percibió el “efecto Scaloni” de un modo particular. “Me van a odiar... Scaloni es argentino pero no parece argentino. Es el resumen que yo hago: no es canchero, no usa aritos, no usa palabras raras. Lo veo un tipo, como un gringo, un gringo de campo. Nunca lo vi cancherear con una declaración fuera de lugar”, lanzó.