La rutina de ejercicios "Amrap" de 20 minutos para quemar calorías y ganar músculo en poco tiempo

No existen recetas mágicas para bajar de peso pero sí ejercicios sumamente eficientes, ese es el caso de esta rutina de 20 minutos que se basa en la estrategia “Amrap”. Estas siglas provienen del inglés “As Many Round/Reps As Possible”, que en español sería “hacer tantas repeticiones como sea posible”. Este tipo de entrenamiento es sumamente utilizado en el Crossfit y desafía al cuerpo de manera efectiva.