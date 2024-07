Cartas de lectores: Servicio de justicia

Se sabe que uno de los tres poderes del Estado es la Justicia. Soy un trabajador judicial desde hace 27 años, con todo orgullo. Estimo humildemente que para los medios de comunicación las noticias de este Poder suelen ser casi siempre los errores cometidos por algunos magistrados, la mora en determinados procesos, y cuanta información negativa se obtenga. Lejos queda la vocación de cientos de judiciales; esto incluye a todos los estamentos, empleados, funcionarios y jueces de todas las instancias. Es frecuente observar, a pesar de la abrumadora cantidad de causas o juicios, la alegría de muchos compañeros cuando se logra el objetivo de dar a cada uno lo suyo en los pleitos. Cuando se logran solucionar conflictos de diversos temas o fueros, llego a ver hasta lágrimas en los ojos por los operadores judiciales. Nadie destaca los turnos y las horas, que se hacen por momentos eternas, que usan muchísimos judiciales, por pura vocación. Me tocó ser testigo de innumerables emociones en la finalización de un juicio de adopción, la alegría de aquellas familias comprometidas a dar amor incondicional. También cuando en el fuero laboral un trabajador obtiene lo que le corresponde, luego de todo el daño y trauma que experimentó con aquella parte “patronal”. Existe mucha vocación y amor por la Justicia desde adentro. Esto sin mencionar los avances, como la actual digitalización en los procesos. Algo que alimenta la transparencia y el avance y progreso. También se ofrecen servicios relacionados a los problemas de la violencia, por intermedio de diversas oficinas, las 24 horas del día. Y constantemente se planifica acercar a la sociedad con los Tribunales. Ojalá se comience a valorar las miles de circunstancias que no son publicadas, que quedan sólo en el corazón y la vocación de muchísimas personas. En sintonía con la temática de violencia hay que destacar el trabajo de los Juzgados de Familia y la “guardia” que los mismos hacen. No existe mora judicial cuando una mujer denuncia en el fuero Penal y luego es remitida la misma al fuero de Familia. Frecuentemente el juez de Familia, siempre así lo entienda el mismo, dicta medidas cautelares como prohibición de acercamiento o cese de hostigamientos y perturbación. Se activa todo un protocolo cuando existe violencia en un juicio, máxime si hay un menor de por medio. Argentina incorpora el Tratado Internacional de Niños/Niñas y Adolescentes, por lo tanto son innumerables las capacitaciones internas para actuar con un servicio de Justicia serio y eficaz. El niño/a hoy en día es prioridad en los procesos, sea cual fuese el fuero. La digitalización y el método denominado “SAE” son motivo de respeto por el abogado matriculado. Sé lo que es trabajar a destajo, allí donde cae el sol y se ven todavía prendidas las ventanas de varios juzgados. No quería dejar de destacar el trabajo de la OVD en temas de violencia familiar (dentro del ámbito de una familia); los operadores son muy profesionales y se encuentra una respuesta muy expedita. Están las condiciones para seguir brindando un ejemplar servicio de Justicia. Si una persona hace una denuncia en una comisaría, esta está conectada con la fiscalía de turno informáticamente. En el Ministerio Público son innumerables los progresos. Las causas no tienen la duración del viejo código; el trabajo de la competencia antimenudeo es un ejemplo. Se van desbaratando más de 300 lugares de venta de sustancia. Se secuestran los vehículos involucrados con este delito y se les da una utilidad. Inclusive este año un inmueble ubicado en avenida Gobernador del Campo al 200 fue incautado y ahora funciona un centro de contención para aquellas personas que sufren el flagelo de la droga. Siempre falta por mejorar y hacer, pero debo ser honesto y destacar algunos de estos logros; no todo es regular.