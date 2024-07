Pasión sin límites: los esfuerzos de los tucumanos para alentar a la Selección en Nueva Jersey

El presidente de Villa Mitre de Tafí Viejo, club que milita en la Liga, explicó que espera cerrar el viaje festejando. Díaz estuvo presente en el Mundial de Brasil 2014 y en la Copa América de Chile 2015, dos torneos esquivos para la “albiceleste”. “Es lo que más esperamos junto a mis hijas. Estuve en Brasil y pude ver los partidos de la Selección contra Suiza y Bélgica. Para los otros no conseguí entradas y los tuve que mirar en la playa. Ahora estamos muy ansiosos por un triunfo y poder estar en Miami”, dijo un Díaz autocrítico por el nivel que viene mostrando la “albiceleste” en el certamen. “El partido pasado no funcionó el equipo; sobre todo el medio campo. No tuvo el funcionamiento que venía teniendo. Por eso nos quedó un sabor amargo contra Ecuador”, aseguró antes de palpitar el próximo rival. “Prefiero a Uruguay porque es un equipo muy duro que ya nos ganó en las Eliminatorias. Quiero revancha”, concluyó el hombre que llegó a Estados Unidos con camisetas y banderas de su otra pasión, el “gigante” de Tafí Viejo.