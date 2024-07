Es de Amaicha del Valle, juega para el seleccionado de Catamarca y salió campeón del mundo con la Selección de talla baja

El deporte de talla baja le llegó como un rumor, que inmediatamente desestimó. “Me acuerdo que un grupo de amigos me comentaron de la existencia de la Selección de talla baja. No le creía. Pensaba que era una broma. Pero un día haciendo las compras por Amaicha, se acercó ‘Marcelito’ y me dijo que en Catamarca había personas interesadas en hacer un equipo de talla baja; que me habían visto jugar en Santa Mónica y querían ver si me sumaba a eso. Entonces le pasé mi número. A la semana, ‘Maxi’ Inga me mandó un mensaje para ver si me sumaba al seleccionado de esa provincia y desde hace tres años que estoy con ese equipo”, explicó, mientras comento que entrenan los fines de semana en San Fernando del Valle de Catamarca.