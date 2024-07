Jaldo: "Están convocados todos los dirigentes políticos a trabajar por un Tucumán y por una patria mejor"

"Creo y estoy seguro que estos son los momentos donde tenemos que reasumir el compromiso, porque rendir homenaje a los próceres y recordar la fecha, es importante, pero yo diría que en los momentos que hoy vive la patria es importante homenajear pero no es suficiente -agregó-. Es momento de asumir compromisos, de trabajar unidos, de quienes tenemos responsabilidad institucional, nacional, provincial, municipal y comunal dejar de lado las diferencias y trabajar todos juntos por los problemas reales que tiene la sociedad, nuestra querida patria argentina. La patria de no es nadie en particular, es de todos los argentinos", resaltó.