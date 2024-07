La trastienda de la firma del Pacto de Mayo en Tucumán: de visitantes y de anfitriones

Encuentro macrista.- El ex presidente Mauricio Macri llegó a Tucumán y no hizo declaraciones. El líder del PRO fue acompañado por la ex gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, por el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -su primo-, Jorge Macri, por el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y por el diputado Diego Santilli. Todos ellos -además del santafesino Maximiliano Pullaro- mantuvieron un breve encuentro privado cuando el resto de los gobernadores se dirigían hacia la combi que los transportó hasta la Casa Histórica. No trascendieron detalles de lo hablado, pero sí se especuló con un alineamiento de esa ala del PRO en medio de la interna abierta con la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.