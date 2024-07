Claudio Vidal, ausente en el Pacto de Mayo en Tucumán por la ola polar en Santa Cruz: "No es tiempo de fiestas"

Sin embargo, dijo no ser "ingenuo" dado que la situación "no va a cambiar hoy ni esta semana". "Solo vamos a apaciguar un poco las consecuencias. Pero sé que el camino que recorro es el camino correcto. La política mala, la política sucia, la política corrupta, afortunadamente se terminó en Santa Cruz. Estoy llegando a lugares que me conmueven y me tocan las fibras más íntimas de mi alma porque tienen que ver con mi vida de niño, tienen que ver con mi pasado, con mi familia, con todo lo que yo, como otros muchos miles de integrantes de este pueblo, he sufrido durante años. Pude llegar y no me voy a ir", concluyó.