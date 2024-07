Cartas de lectores: El pesimismo y el optimismo

“Ya todo está dicho, ya todo está hecho, no queda nada por inventar”, dice con total desprecio a la vida el pesimista; pero, por suerte, en su pesimismo no arrastra a la mayoría de la gente que piensa como él. A comienzos de los años 80, por ejemplo, el cantante Gian Franco Pagliaro, mucho más optimista, decía: “Amor mío, la tierra más fértil no la hemos sembrado todavía, la más verde primavera no ha llegado, no hemos encontrado todavía el tesoro más grande ni el camino más corto, la más hermosa canción aún no la hemos cantado, ni hemos comido todavía la fruta más madura ni hemos bebido el mejor de los vinos. Y estoy seguro que las palabras más dulces que tenemos para decirnos todavía no las hemos dicho. No te vayas, quédate, quédate conmigo y esperemos juntos los días más felices que todavía no hemos vivido. No, no te vayas amor mío quédate un poquito más, algo me dice que la suerte cambiará no sé por qué, tras la tormenta el cielo aclara, brillará de nuevo el sol, serás la reina de la vida, cantarás y bailarás; y yo contigo bailaré y cantaré”. Desde tiempos inmemoriales, entre los seres humanos conviven el pesimismo y el optimismo. Ambos aparecen y desaparecen por instantes breves o largos. Está en cada uno posicionarse a favor de uno u otro.