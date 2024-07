Es canadiense, se casó con una tucumana, quedó enamorado de La Ciudadela y en la semifinal tendrá su corazón dividido

“Soy economista y trabajando en Buenos Aires, en finanzas corporativas para el sector público, colapsé. Me di cuenta que no me gustaba la vida de oficina y me estresa demasiado. No es la vida que yo quiero, dije y renuncié. Vendí todas mis cosas y empecé a viajar por el mundo, con lo que había ahorrado”, explica mientras interrumpe el llamado telefónico para dialogar en inglés con Garry. “Viví en la India -es muy parecido a la película de Emma Roberts- y también en París. No estuve mucho tiempo en esos lugares y decidí viajar a México, porque ya conocía. Apenas llegué conocí a Garry, que trabaja en el desarrollo de software”, agrega.