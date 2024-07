Con fortuna, "Machi" Zeitune pudo hacerle frente a la lluvia en Wimbledon

Fiel a su historia el Abierto de Inglaterra tiene sus días pasados por agua. En la octava jornada de competencia en Wimbledon las condiciones climáticas obligaron a varias suspensiones que derivaron en cancelaciones. Entre ellas estuvo la cancelación del partido de Máximo Zeitune. El tucumano debía jugar por la primera ronda del torneo juvenil ante el francés Thomas Faurel, pero no pudo hacerlo. El juego está programado para mañana, no antes de las 9, siempre y cuando la malas condiciones del clima no se repitan.