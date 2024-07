Según Lacunza, el Gobierno de Javier Milei debe "preparar el camino" para salir del cepo

Cepo cambiario

Por último, se refirió a cómo debería ser la salida del cepo. “En el próximo paso hay que levantar el cepo. Pero a este tipo de cambio va a ser muy difícil porque con cepo hay más demanda que oferta”. “No hay que tocar una sola cosa. Tomo un antibiótico porque tengo una infección y me produce acidez, que macana, pero el problema no es el antibiótico, es la infección, entonces cuanto más tarde en tomarlo, más acidez me va a dar. Entonces no hay que hacer tanto hincapié en los daños colaterales del medicamento, sino en la infección. En este caso un dólar que se atrasó, estuvo seis meses subiendo al 2% y la inflación empezó a incrementarse”, reprodujo el diario La Nación.