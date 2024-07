O’Connor: “La gran tribu es del rock y esa es la bandera”

- La situación social es una mierda, pero la vida continúa y hay que seguir adelante y hacer lo posible, seguir en la actividad; sino vamos a estar muertos en vida. Te decía, por esa comunicación espiritual las canciones no se pueden cortar. Pasa con cualquier tipo de arte, hay que seguir luchando para no extinguirse. Nuestra consigna va en contra de silenciar la cultura; estamos para decir que no nos van a extinguir. Lo que relato es algo que le está pasando, sobre todo, a la gente que labura todos los días, a los que tienen un trabajo en blanco, efectivo y no les alcanza para morfar. Somos anarquistas de verdad, no nos casamos con ningún gobierno.