De los Santos quiere ganarse a los "decanos" como sea: "Si quieren me cambio el apellido", avisó el refuerzo de Atlético Tucumán

Luego del anuncio de su llegada al “decano”, en las redes sociales el apellido del zaguero abrió el juego para la chicana. Los hinchas “decanos” tomaron la situación a modo de broma, algo que todavía no había sido advertido por el jugador. “Uso las redes, pero no leí nada sobre las cargadas. Voy a hacer el intento de cambiarme el apellido”, dijo y largo una carcajada, antes de aclarar que es un problema doble, “Encima en mi caso son dos apellidos; yo soy ‘Matías De los Santos De los Santos’; entonces no puedo poner otro apellido en la camiseta”, agregó tentado.