¿Qué es el hambre emocional? Dos trucos para evitar comer por ansiedad y estrés

“Comer por emociones viene en nuestro ADN prácticamente y socialmente está muy aceptado. Recurrir a la comida está dentro de nuestra sociedad y lo tentemos súper asumido. Y comer por emociones no está mal. Sí se vuelve complicado cuando es la única alternativa que tenemos para sentirnos bien. Si hoy he tenido una discusión con mi jefe y a la salida me he comido una dona, no pasa nada; pero si siempre que discuto con no tengo otra manera de que se me pase el enfado, ahí radica el problema”, advierte.