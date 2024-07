Cirugía inédita: la operaron nueve horas para sacarle un tumor de células gigantes

Gracias a un festival solidario en el pueblo, reunieron una suma importante. Y el tumor se había achicado gracias a la quimioterapia. Sin embargo, el médico les dio una mala noticia. “Nos dijo que no se animaba a operarme”, cuenta Andrea. Recuerda ese momento con mucha tristeza. Los días pasaban. El tumor volvía a crecer. Sentía cada vez más dolor. Estaba cursando el último año en la escuela secundaria y ya no quería ir más. “Todos se burlaban de mí, por el hombro deforme. Me costaba hasta caminar, me cansaba mucho porque el tumor era muy grande y yo había bajado bastante de peso; no tenía ánimo ni para comer”, describe la joven.