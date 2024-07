La película impensada que terminó siendo un clásico del cine de autor

El film es fundamental para entender la evolución del blockbuster de aventuras hacia uno más centrado en el espectáculo y los efectos especiales. La película influenció significativamente las producciones posteriores, incluyendo las realizadas mucho tiempo después como las del universo cinematográfico de Marvel. La obra de Michael Bay, aunque en general se reduce a clichés sobre destrucción y figuras a contra luz, ha dejado una marca indeleble en el cine contemporáneo. Bay, a pesar de su éxito comercial, no ha sido ampliamente reconocido en el ámbito académico como un director de autor. Es considerado un heredero de Tony Scott, quien ha sido criticado por su estilo visual videoclipero y su enfoque en la acción y el caos. Sin embargo, algunos críticos, como Adam Mallinger en su libro "Michael F-ing Bay: The Unheralded Genius of Michael Bay Films", sugieren que Bay tiene una comprensión profunda de lo que atrae al público, argumentando que el éxito constante no puede ser simplemente un accidente.