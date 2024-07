El “blue” llegó a $1.430 y el riesgo país a 1.536 puntos

El dólar “blue” arrancó indomable en julio y su tendencia alcista vuelve a preocupar a la gente por la magnitud que registra con nuevos precios récord que, todos saben por experiencia, se trasladan luego a los precios de los productos de primera necesidad. Ayer, en el mercado informal, la moneda estadounidense marcó un nuevo récord nominal histórico al cotizar a $1.400 para la compra y a $1.430 para la venta. Subió $25 y anotó un alza de $65 en dos jornadas. Así, la brecha alcanzó el 56,4%, la mayor desde la devaluación de diciembre, cuando comenzó la “era Milei”.

El “blue” acumula desde el cierre de abril un aumento de $ 385 o un 37%, una tasa muy superior a la inflación del período que rompió con la tendencia de atraso relativo que había exhibido en los primeros cinco meses de gestión libertaria. Cabe recordar que en junio el dólar paralelo saltó $140 (+11,4%) y, en mayo, este tipo de cambio ya había trepado $185 (+17,8%), luego de tres meses con leves oscilaciones.

En el mercado oficial de cambios, el dólar mayorista subió 50 centavos hasta los $914,50. En tanto, los dólares, financieros volvieron a operar al alza afectados por las dudas respecto de la sostenibilidad de la política cambiaria. Las brechas perforan la barrera del 55%.

El dólar MEP subió 1% ($14,46) para ubicarse en los $1.427,47 y la cotización se mantiene como la más alta dentro de los tipos de cambio paralelos. Ahora, el spread con el oficial alcanzó el 56%, el valor más alto desde que el actual Presidente tomó la decisión de devaluar la moneda a los pocos días de asumir. Por su parte, el dólar CCL trepó 1,1% ($15,40) hasta llegar a los $1.427,88.

Bonos y riesgo país

Por otra parte, las operaciones bursátiles se movieron ayer con números mixtos. Las acciones exhibieron una mejora en pesos -y parcialmente en dólares- mediante compras de oportunidad, luego de un reciente cimbronazo de los mercados por las dudas que trajeron los anuncios económicos destinados a liberar con el tiempo la plaza cambiaria. En tanto, los bonos en dólares mantuvieron la tendencia declinante, que se replicó en un aumento del riesgo país.

El índice líder S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ganó 2,6% a 1.636.391 puntos, luego de perder casi un 2,5% en las dos ruedas previas. En Wall Street, las cotizaciones en dólares de los ADR y acciones de compañías argentinas mostraron una tendencia alcista encabezada por los papeles del Banco Macro (+3,6%), Vista Energy (+3,4%) y de YPF (+3,3%).

En contraste, la tendencia bajista se extendió otra vez para los bonos en dólares. En Nueva York los títulos Globales -en dólares con ley extranjera- restaron 0,7% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan, que mide la brechas de tasas de los bonos de emisiones emergentes, avanzó 28 unidades a 1.536 puntos básicos, máximo desde el 11 de junio, antes de la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal.

Ayer, el Banco Central desaceleró la compra de dólares y adquirió apenas U$S2 millones, a pesar de la suba del volumen operado: U$S 706 millones versus los U$S 225 millones del lunes.

Razones de la suba

Las razones del fuerte avance del tipo de cambio paralelo tiene su explicación en múltiples causas, tanto domésticas como internacionales. En el orden local, impactó negativamente el anuncio del ministro Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, sobre “la segunda parte” del plan económico, la postergación de la eliminación del cepo cambiario para mantener el superávit, ahora la emisión cero. Además, el pase al Tesoro de la deuda con bancos privados y la falta demora del agro exportador en liquidar dólares.

En el orden internacional, los analistas consideran que “faltan anuncios concretos y no frases hechas que no sirven en la práctica para dar claridad”. “El plan trazado es lo que necesita el mercado y no se lo están dando”, y porque las monedas de la región se vienen devaluando frente al dólar.