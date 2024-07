La recaudación impositiva cae 15% en junio por la recesión

En el tema recaudación impositiva, la noticia no fue la mejor. Junio fue un mes atípico para las arcas fiscales, principalmente por la acumulación de feriados, porque contó con tres días hábiles menos y afectó no sólo el cronograma de pago de los tributos que se liquidan a partir de determinado plazo desde el devengamiento. Esto último ocurrió con el saldo del vencimiento de Ganancias de personas humanas para agosto; y también para el correspondiente a Bienes Personales; y en particular los que se vinculan con las operaciones de comercio exterior que comprende no solo retenciones sobre las exportaciones, sino también los derechos de importación y el correspondiente cargo del Impuesto PAIS, junto a la Tasa de Estadística. También tuvo su propio peso la profundización de la recesión.