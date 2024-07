Diego Giacomini: “De liberalismo, esto, no tiene nada”

El economista y ex amigo-socio de Javier Milei, Diego Giacomini, evaluó que los anuncios del ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, fueron “muy nocivos”. “Esto de liberalismo no tiene nada”, definió sobre el modelo económico del Gobierno. “Iban a dolarizar y no lo hicieron, no iban a emitir y lo hicieron a lo loco… Realmente esto no tiene nada que ver con lo que se decía en campaña ”, explicó en una entrevista radial. “El Presidente no tiene mucha reputación y credibilidad de su plan económico”, criticó, y agregó: “no hace falta destrozar el nivel de actividad para que baje la inflación”. Y agregó: “el cepo en la película de mediano plazo y largo plazo, por un lado es cada vez más escasez de dólares, por lo tanto en la tendencia va a ser: un dólar libre cada vez más caro, una brecha cada vez más ancha, y presiones sobre la política de cambio oficial para que sea modificada y se valué”. “Las otras caras van a ser: un riesgo país que va a dejar de bajar y después va a subir; una inflación que va a tener formas de U, va a bajar de la mano de la recesión, va a encontrar un piso que no va a poder quebrar y después se va a revertir y la inflación se va a volver a acelerar; en actividad, un nivel muy mediocre, estancado en niveles de depresión o altísima recesión como los que tenemos, con pérdida de empleo, más desempleo y caída de poder adquisitivo del salario real. Eso es el cepo”, sentenció.