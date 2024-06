Milei terminó entre críticas la visita a República checa

“Me llama la atención cuando Milei mezcla la mano invisible con los alfileres de Adam Smith. Me parece que el estrés de la presidencia le está afectando”, afirmó Roberto Cachanosky. Por sus lado, el economista Diego Giacomini, quien fue coautor de un libro con el Presidente y su principal socio intelectual, aseguró que los comentarios de Milei se alejan del marco teórico al que siempre refiere: “es increíble que un economista que dice adherir a la escuela austríaca investigue sobre el Óptimo de Pareto (concepto económico basado en criterios de utilidad; es cuando alguien o algo no puede mejorar su situación sin perjudicar a otro)”. Mientras, Carlos Rodríguez, ex asesor del Presidente durante la campaña presidencial del año pasado, remarcó: “Milei nunca escribió nada académico original y ahora avisa que va a reescribir la ciencia económica, y al nivel del premio Nobel. Está simplemente divagando. No merece más comentarios”.