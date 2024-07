Bolivia reprobó a Milei, y este redobló críticas e insultó a Lula

La Presidencia argentina dijo que se basó en “reportes de inteligencia” para considerar en un comunicado publicado el domingo que el fallido golpe no fue tal. “El relato difundido era poco creíble y los argumentos no encajaban con el contexto sociopolítico del país latinoamericano”, adujo el comunicado de Argentina. Pero fue más allá al considerar que “hace tiempo que la democracia boliviana está en peligro, no por un golpe militar sino porque históricamente los gobiernos socialistas derivan en dictaduras”.