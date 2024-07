"Tití" Fernández recordó a su hija Soledad, a 10 años de su muerte: "Te extrañamos y te necesitamos cada día más"

Junto con esas palabras, Fernández además, escribió: ”Sole mi amor, ya pasaron 10 años de aquel día trágico en el que el querido Negro Carneiro me decía que habías tenido un accidente en la ruta y habías muerto. Se me cayó el mundo, te esperaba para desayunar, después de aquel: “Chau Pa hasta mañana” que me dijiste en San Pablo y el mañana nunca llegó”, enfatizó el periodista deportivo en la carta que le dedicó a su hija y en esa misma línea siguió relatando entre el dolor, el amor y el recuerdo.