Una oportuna victoria judicial para Trump

WASHINGTON.- La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que el ex presidente Donald Trump tiene inmunidad a la hora de ser procesado por acciones que llevó a cabo durante su período en la Casa Blanca. Los magistrados emitieron el veredicto con 6 votos a favor y 3 en contra. El presidente del tribunal, John Roberts, explicó: “al menos con respecto al ejercicio por parte del presidente de sus poderes constitucionales básicos, esta inmunidad debe ser absoluta”. Matizó que “el presidente no goza de inmunidad por sus actos no oficiales y no todo lo que hace es oficial. No está por encima de la ley”.