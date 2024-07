Las tres señales que indican un complejo problema de memoria y deben alertarnos

Esto podría incluir olvidar el camino a un comercio, una receta conocida, un procedimiento familiar en el trabajo, el nombre de un amigo conocido o los nombres de objetos comunes y conocidos. Ese olvido de información familiar y de uso frecuente va mucho más allá de los "fallos cerebrales" relacionados que podrían incluir olvidar los nombres de conocidos que no has visto en años, olvidar cómo llegar a un lugar en el que solo has estado un par de veces, olvidar hacer un pendiente u "olvidar" información que nunca aprendiste completamente.