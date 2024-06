Sin Messi, la selección terminó la fase de grupos invicta y crece el sueño del bicampeon

La Selección no bajó la intensidad y a los 9’, a Nicolás Tagliafico le anularon un gol por una falta de Lo Celso a Gallese. A los 21’ llegó el primer remate de Perú. Marcos López disparó desde afuera del área y “Dibu” envió el balón al tiro de esquina. Dos minutos después, un remate de Gonzalo Montiel pegó en la mano de Jesús Molina y el árbitro mexicano César Ramos Palazuelos no dudó en cobrar penal. Di María se iba a hacer cargo del disparo, pero decidió cederle el lugar a Paredes, en el día de su cumpleaños número 30. El volante de la Roma hizo estrellar el disparo en el palo izquierdo y Argentina no pudo ampliar la ventaja.