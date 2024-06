Homenaje al grunge, el movimiento que renovó la música

- Hay muchísima música propia en la provincia, y cada vez más, y con propuestas muy originales e interesantes, con músicos muy dedicados y virtuosos. Todos los que participamos en estos tributos, tenemos nuestra banda de composiciones propias, con uno o varios discos editados, como en mi caso con Syderalus. No falta nada, hoy se puede grabar con una PC. Hay pocos lugares para actuar, pero los hay. Hay que invertir mucho tiempo y dinero, que no sobra, porque hay que comer. Todo es autogestionado y autoproducido, y cada vez se hace más difícil que nuestra generación escuche o consuma nueva música; la mayoría quiere escuchar lo que ya conoce. Requiere mucho esfuerzo concentrarse en escuchar algo nuevo, y la vida actual no facilita las cosas. Es innegable que el rock ya no está de moda, a los más jóvenes no les interesa. Es casi imposible vivir de la música en la provincia. Uno lo hace por gusto, por amor a este arte.