Yerba Buena: Moraiz cuestionó al municipio por discutir el presupuesto 2024 sin cuentas claras

La concejala de Yerba Buena por CREO, Mercedes Moraiz, cuestionó al municipio por discutir el presupuesto 2024 sin que haya quedado clara la rendición de cuentas del año pasado. “Como ya es costumbre en los diferentes municipios de nuestra provincia, los gastos se realizan sin presupuesto, no hay anticipación, ni interés en mostrar cómo administran realmente las cuentas públicas. Este es el caso de Yerba Buena donde no solo no se trató aún el presupuesto 2024, que ingresó al concejo deliberante recientemente con seis meses ya ejecutados, sino que tampoco nos queda claro cómo gastaron en el año 2023”, expresó al respecto.