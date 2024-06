Cartas de lectores: problemas de tránsito

Ingenuamente creí que las nuevas autoridades municipales iban a solucionar los problemas del tránsito en esta Capital, ya que la impericia de la gestión anterior provocó embotellamientos al angostar las calles Laprida y 25 de Mayo, que son muy transitadas. Según los especialistas, para armonizar la clave es partir de las necesidades diarias de los ciudadanos que viven en esos cuadrantes. Si un carril es de uso exclusivo para el tránsito de colectivos los 365 días del año, las 24 horas del día, ¿dónde estaciona una ambulancia, dónde un camión de mudanzas, cómo funcionan la entrada y la salida de autos en los garajes y tantas otras situaciones del normal funcionamiento de una ciudad? En mi caso en particular estoy discapacitada y dependo de mi hijo; en el caso de un traslado o provisión de mercaderías les recuerdo que la Ley Nacional N° 22.431 (la que acredita condición) tiene prioridad sobre una ordenanza municipal. En la provincia de Córdoba no circulan los colectivos urbanos dentro de las avenidas, y esa capital es más grande que la nuestra; y en Buenos Aires el metrobús corre por avenidas ¿Lo pensaron? En cuanto al tono amenazador del funcionario sobre las multas y otras sanciones, les digo que se debe conducir, según S. S. Juan Pablo II, con la fuerza de la razón y no con la razón de la fuerza.