La receta electrónica se aplicará de manera gradual en Tucumán

“Hemos planteado que estaría bueno unificar ciertos criterios, de manera tal que tengamos una accesibilidad a todas las recetas. Por ejemplo, hay obras sociales que no todas las farmacias las trabajan. Entonces si el paciente va de emergencia a una farmacia que no la trabaja, (lo mismo) pueda acceder; que nos den una plataforma que sea universal”, dijo Pastoriza. Y subrayó: “la tendencia mundial es ir a lo electrónico, a lo digital. No podemos eludir el avance tecnológico. Tener algo digitalizado permite fácil acceso a la información. Por ejemplo con el sistema de PAMI nosotros sabemos si el paciente ya ha recibido su vacuna de la neumonía, si no la ha recibido o si le corresponde la dosis o no. Todo esto también va a tender a facilitar un mayor control para las obras sociales”.