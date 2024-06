Es tucumano, vive en Canadá, estuvo en la final de la Copa América 2016, y estará en el mismo estadio para Argentina-Chile

Desde chico y aún en el último tiempo, jugó al fútbol en clubes amateurs. Y justo al último que representó tiene un nombre relacionado con Argentina: “Sabaleros FC”. “Uno de los chicos que lo fundó es santafesino e hincha de Colón”, explica. Además, durante 10 años, entre los 15 y los 24, se desempeñó como árbitro en torneos amateurs. “Hice el curso y estaba certificado. En teoría también tenía los contactos si hubiera querido probarme para ser profesional. Pero me jubilé de árbitro cuando me recibí de dentista jaja. Igual me arrepiento de no haberme probado como profesional”.