Nació en una familia hincha de Atlético Tucumán pero su pareja hizo que se enamore de San Martín

Luján, en tanto, asegura que la primera vez que fueron a La Ciudadela se ubicaron en la tribuna Rondeau. “Estábamos en medio de la barra. Me acuerdo que me decía que cuando hagan un gol tenía que subir los escalones por el tema de las avalanchas. Ahí me di cuenta que me encantaba la locura que se generaba”, sentencia.