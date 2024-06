Golpe a la ilusión: Gimnasia de Jujuy expusó todas las falencias de San Martín de Tucumán

El triángulo compuesto por Iván Molinas, Gustavo Abregú y Ulises Vera nunca terminó de cuajar. No sólo se vio perjudicado por la propuesta vertical del “lobo”, sino que no encontró la química necesaria para generar peligro. El paulistano no destacó ni en la contención ni en la distribución de juego. El juvenil mostró actitud para atacar, pero no fue suficiente porque la presión de los rivales lo ahogó y forzó demasiadas imprecisiones en sus entregas. Mientras que el misionero hizo poco y nada; un remate de larga distancia fue su producción total.