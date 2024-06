Es tucumana, vive hace 20 años en Jujuy y les transmite a sus hijos la pasión por San Martín

Acompañada por sus hijos a las afueras de la "Tacita de Plata", Yanina Mansilla es una tucumana que está radicada en Jujuy hace más de 20 años. “Hice la secundaria y pasé gran parte de mi vida acá”, afirma. Y la visita del “santo” se presentó como la ocasión ideal para ir a la cancha. “Mi papá fue el que me fanatizó porque vivíamos muy cerca de la cancha. Estamos muy enfermos por San Martín. He hecho muchos viajes y conocí canchas que son inhóspitas pero es algo que siempre me apasionó. Ahora que soy mamá lo hago menos, pero intentó transmitirle esto a mis hijos que son jujeños”, comenta.