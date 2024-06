Cartas de lectores III: día del futbolista

Hace 38 años el fútbol ha cambiado para siempre a través de un gol maravilloso que nadie pudo superarlo. Su autor, Diego Armando Maradona, el rival Inglaterra, un rival que en ese tiempo estaba en la mira de todo un país por la guerra injusta como fue Malvinas; se habló mucho antes de ese juego, el estadio Azteca estaba colmado de hoolingans y de fanáticos argentinos; Argentina había dominado el primer tiempo pero no se concretaba el tanto, hasta que apareció un rechazo de Reid hacia atrás y un salto impresionante de Diego con la ilegalidad que muchos cuestionan todavía convierte un gol polémico que inspiró libros , canciones; la jugaba fue formidable desde un punto de vista técnico en el salto, no por las fotografías que se tomaron ese día y luego salieron a la luz dos días después, sino cómo al saltar Diego acomoda un cuerpo en el aire a tal punto que el juez de linea Dotchev confirma que el gol es legítimo al referí tunecino Ali Bin Nasser. Cinco minutos después sucedió algo que nunca se vio; una jugada que sale del propio campo argentino, pase de Cuciuffo para Enrique, y este le da a Diego y comienza una corrida de 52 metros, 10, 6 segundos, 44 pasos y 12 toques de balón eludiendo a Hodle, Reid y al finalizar salta a Fentwick, esquiva a Shilton y elude la patada de Bucther para pegarle con la punta de su pie al balón y terminar una obra maestra que hasta el mismísimo Rembrandt podría haber pintado en un cuadro. Fui espectador ese día de una hazaña increíble que llevó a Diego y a nuestro país a lo más alto del mundo, luego siguió Bélgica y la final donde derrotamos a Alemania Federal, consagrándonos por segunda vez campeones del mundo. El 22 de Junio AFA y FIFA han decidido festejar ese día por la leyenda Maradona el Día del Futbolista Argentino, que hasta ese momento lo ostentaba Ernesto Grillo, también por un gol formidable contra Inglaterra en un triunfo de Argentina 3 a 1. Simplemente agradezco a Diego Maradona toda la felicidad que me dio desde chico que un sueño se puede hacer realidad, que los que lo vimos jugar para nosotros fue un superhéroe, y que representó a este país como nadie lo hizo jamás. Feliz Día del Futbolista a todos los jugadores de fútbol del país que hacen posible que el fútbol siga siendo pasión de multitudes..