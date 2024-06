Cartas de lectores II: carnet de conductor

Muchos de los que asisten a renovar su carnet de conductor y tienen más de 60 años son maltratados por los oftalmólogos de la Dirección de tránsito, como si ellos no fueran a llegar a esa edad. Y aunque pasáramos todos los exámenes en excelentes condiciones, nos otorgan solamente un año. Desconozco si está dentro de su reglamento pero eso no justifica el maltrato de la atención. Detrás mío, un joven de casi 20 años se fue contento con su carnet otorgado por 5 años. En mis años de manejar mi auto jamás tuve ni una multa. Por lo tanto, nunca tuve problemas con el libre deuda. Paradójicamente los accidentes muchas veces con consecuencias mortales producto de picadas o excesos de velocidad y “otros excesos”,se producen por los jóvenes que portan un carnet de 5 años, y no por personas de nuestra edad que tenemos prudencia, experiencia y responsabilidad por ser maduros. No me parece justo que nos consideren discapacitados por pasar la barrera de los 60 años.