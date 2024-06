“Vivir esto es espectacular. Si bien no me esperaba algo así, en la previa ya empecé a sentir el cariño de los chicos que se acercaron al club”, señaló Nico, rodeado de una multitud, a LAGACETA, remarcando que algo imaginaba ya de la locura que terminaría generando, aunque no con la magnitud que terminó alcanzando. “Me voy contento a casa”, agregó, asegurando que lo más trascendente era el equipo. “Lo importante era que jugaba la Primera del club, y siempre tiene que tratar de jugar bien y ganar. El objetivo era ese, así que me voy muy feliz”, concluyó Sánchez, antes de continuar con el festejo junto a sus compañeros, en una de las tardes más importantes del rugby tucumano en los últimos años.