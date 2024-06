¿Puede ser injusta la justicia social?

La sola idea general y abstracta de «justicia social», es decir, de un orden social justo, no dice nada acerca de cómo sería, en concreto, esa sociedad, no nos adelanta ni una sola pista sobre su estructura y funcionamiento, sobre sus instituciones, leyes o costumbres. Llevar a la práctica el ideal de un orden social justo requiere definirse primero por alguno de los múltiples principios de justicia que lo materializan. Por ejemplo: la distribución igual de bienes entre todos los miembros de la comunidad; o alguna forma de distribución desigual, siguiendo criterios de esfuerzo, necesidad, mérito, herencia legítima o algún otro. Tanto los principios igualitarios como los no igualitarios requieren, a su vez, un conjunto de normas o preceptos prácticos que los ejecuten, del tipo de impuestos redistributivos, confiscaciones, subsidios, aranceles, becas, gratuidad de determinados servicios, etc. Es en estos niveles en donde se producen los desacuerdos y los debates filosóficos y políticos acerca de la justicia, los grandes esfuerzos intelectuales por determinar cuál de todas estas alternativas, o alguna combinación entre ellas, daría como resultado una sociedad más justa, y cuáles deberíamos descartar.