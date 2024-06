Cartas de lectores: hipocresía

Legisladores de La Libertad Avanza fueron de Buenos Aires a Salta para asistir al homenaje por los 203 años de la muerte de Güemes. Invitados por el gobernador Sáenz, habían asistido también la Vicepresidenta Villarruel y los gobernadores de Tucumán, Jujuy, Santiago y Catamarca. En la oportunidad, el gobernador Sáenz solicitó a la Vicepresidenta que hiciera llegar a Milei un documento de cinco páginas, denominado “El Pacto de Güemes”, que fuera redactado de acuerdo con gobernadores del Norte Grande y la colaboración de legisladores e intendentes. Estuvieron presentes muchos políticos de distintos partidos, excepto los de LLA de Salta. Con amabilidad, la Vicepresidenta recibió el documento y se comprometió a entregarlo al presidente. Posteriormente desfiló a caballo vestida de gaucho. El gobernador Sáenz habló brevemente sobre el contenido del documento, aclarando que se trata de proteger las obras inconclusas y promover el desarrollo de la Región. De pronto, los 10 legisladores de La Libertad Avanza se retiraron molestos, aduciendo que se “había desvirtuado el homenaje, convirtiéndolo en un acto político, que nada tenía que ver con el Héroe y su gesta por la patria”. Lamentaron que “a 20 años de la democracia, se mancillen nuestras banderas y símbolos”. Obviamente se olvidaron de que Milei tenía la bandera de Israel en su despacho. Los legisladores justificaron su abandono “para no avalar con su presencia, escandalosas prácticas políticas que nuestro pueblo no merece y no avala”. Abandonar el acto, sin duda, constituye una afrenta a la investidura de la Vicepresidenta y una falta de respeto al gobernador de Salta. Es evidente que los seguidores de Milei padecen del fanatismo, las incoherencias y la hipocresía que caracterizan al Presidente. Es notable que ningún funcionario se refiera jamás a la Argentina como nuestra Patria. A los tucumanos nos toca estar preparados mentalmente para tolerar la burla que significa que un “vendepatria” como Milei aproveche la celebración del 9 de Julio para celebrar la firma del documento denominado “Pacto de Mayo” con algunos gobernadores colaboracionistas. Sin embargo creo que el gobernador Jaldo comete un craso error al aceptar que se cometa una verdadera afrenta para todos los ciudadanos que han sufrido la crueldad del ajuste y las consecuencias de una cotidiana inflación.