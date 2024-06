Stand up: “Todo lo que no está bien” acerca historias para reírse y pensar

- En realidad empecé por el teatro, buscando perder la vergüenza. Soy una persona muy tímida y me anoté en un curso de teatro de barrio, por recomendación de todo el mundo. Me costaba hablar en público, todo me daba vergüenza, me costaba sociabilizar. De ahí pasé a otro curso, y después a otro, y así hasta que me metí en cursos específicos de humor, comedia y stand up. Pasé por la Universidad Nacional de las Artes en la orientación teatro (IUNA). Me di cuenta de que como actriz soy muy mala, peor en la comedia me va muy bien.