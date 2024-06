El innovador y revolucionario recital con robots raperos que nunca existió

Sin embargo, la diferenciación profunda estará dada por la sensibilidad y la expresividad de los sentimientos en la obra artística que se realice. El robot podrá afinar mejor, combinar los colores como nadie, expresar con precisión el encuadre fotográfico, pero carecerá siempre de la humanidad que requiere la creación, de la extrema síntesis que se le exige al artista para interpretar lo que está pasando en la sociedad. La máquina -por más avanzada que sea- no llora, ríe ni sufre. Sus eventuales lágrimas serán sobrante de aceite filtrándose por una rendija, no el fruto de algo que lo conmovió por dentro y que debe dejar salir para compartir con los otros. La emoción no se reemplaza.