La empresa tucumana Wais Data creó un modelo para predecir la Copa América: ¿cómo saldría Argentina-Canada?

“Quizás uno piensa que es imposible predecir, porque en cada jugada puede pasar algo impredecible; pero uno trata de buscar no una jugada en particular, sino que trata de predecir la esperanza de gol de la suma de todas las oportunidades”, explicó Tralice, que aseguró que el modelo no es infalible, como tampoco una “farsa”. “No es futurología; uno no tiene que pensar que con esto ya resolvimos, porque si no, perdería la diversión el fútbol, que es muy dinámico y cambiante. De hecho, las consultoras más grandes del mundo que predecían los resultados del Mundial ninguna adivinó quién iba a ser el campeón en los últimos tres mundiales”, agregó.