La historia de un tucumano que se fue como entrenador a un club de vóley boliviano y lo sacó campeón en cuatro meses

“Con respecto a la situación social, hay más equilibrio económico, no hay tanta inflación. Ahora, por ejemplo, hay un pequeño ajuste de precios y todos están alarmados, pero no se compara a lo que estamos acostumbrados en el país”, dio su sensación. En Bolivia, según el Banco Central, en mayo la inflación fue de 0.63% mientras que en el país hubo un 4,2% de suba. “La comida no es fea, pero lo que pasa es que en Argentina uno come muy, muy bien; es difícil compararla”, destacó y agregó. “Pero se puede comer. Se puede vivir”, comentó risueñamente. Aparentemente, además de los afectos, la gastronomía es un motivo para que Di Croce venga tan seguido a Tucumán. “Las empanadas tucumanas son las mejores”, reconoció el DT de Club CBA VolleyStar, campeonas del vóley cruceño.