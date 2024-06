Situación insólita en la Eurocopa: un fanático inglés se emborrachó y despertó de madrugada en el estadio

La postura de Kylian no fue compartida por Unai Simón, que lo dejó en claro con los medios. "Al final Kylian es un jugador que tiene mucha repercusión en el mundo y en la sociedad. Creo que los jugadores tenemos mucha repercusión y es un tema político", inició Simón ante la prensa.



"Tenemos muchas veces la tendencia a opinar demasiado de ciertos temas cuando no sé si deberíamos opinar o hacer esas cosas porque yo aquí soy jugador, me dedico al fútbol y soy profesional del balón. Lo único que debería hablar en estos momentos es de temas deportivo y temas políticos dejarlos a otras personas o entidades", concluyó.