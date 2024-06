Una medalla que tardó dos años en definirse

Reconstruimos aquellos tiempos en base a las actas del propio club. La Número 4 del 20 de abril hablada sobre la medalla y se informaba sobre el encuentro: “resultando vencedor el C. S. M. por 3 goals a 0 de los cuales el referee reconoce 2 goals siendo referee el Sr. Manuel Reinoso Gallo y en vista de que Argentino del Norte no quiere reconocer dichos goals proponiendo que se anule el match por decir que eran ‘hosai’”. Para hacerlo breve, la Asamblea aceptó el pedido de los “sagrados” y anuló el encuentro. Pero se disponían tres condiciones, a saber: “1- Disputarse la medalla en tres match en lugar de cinco como era y resultara vencedor el club que gane dos veces y no por el número de goals. 2- Pedir a la Liga T. de Foot-ball facilite un referee para evitar parcialidades. 3- Enviar lista de los jugadores de la primera división a A. del Norte”. Estas palabras permiten entender un poco como se dirimían los premios que era en base a la cantidad de goles y no de los partidos ganados. Por el otro lado se informaba que M. Reinoso Gallo, “que no había logrado conformar ni a uno ni al otro club” ya que en su tarjeta indicaba que el resultado fue 2 a 0 mientras que Argentinos sostenía que el resultado fue 0 a 0. Además era uno de los 14 fundadores del club albirrojo.