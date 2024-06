La emergencia por las cloacas en Alberdi

El municipio tiene un sistema que data de cuando la población no superaba las 15.000 personas y ahora alcanza las 34.000. “Este es un drama que viene desde hace tiempo y que se complica no sólo por la saturación de la red, a causa de las cañerías angostas y que deben ser cambiadas, sino también porque la SAT no dispone de la infraestructura adecuada para desobstruir los sectores donde deja de circular el líquido. Tampoco realiza las tareas de mantenimiento necesarias. Si apenas cuenta con una camioneta”, sostuvo en diciembre un comerciante.