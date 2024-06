Dattola hizo un balance de la primera rueda de San Martín, habló sobre Diego Flores y se mostró esperanzado

En relación a lo futbolístico, el ex Almirante Brown consideró que San Martín tiene el reto de mantener el nivel en el comienzo de la etapa definitoria del certamen. “El equipo está en su mejor momento. A medida que fue pasando el campeonato fuimos creciendo. Mejoramos en la lectura de los partidos y nos volvimos muy sólidos. Eso está reflejado en los números. Hace muchísimos partidos que no perdemos y eso no es algo fácil en la categoría”, comenta el defensor, que fue el zaguero central con mayor participación del plantel en esta primera rueda (acumuló 1.481 minutos en cancha).